Magazin Hattı

Kork’tan yatırım öngörüsü

İş insanı Dr. Erkan Kork yatırım öngörüsünü paylaştı.

Giriş: 21 Şubat 2025 Cuma
Kork’tan yatırım öngörüsü

Resmi verilere göre 2024 yılında Türkiye’ye yapılan yatırım miktarı 11.3 milyar dolar oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CapıtalTurk Holding ve BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, Türkiye’nin güven veren yatırım ortamıyla emin adımlarla yoluna devam ettiğini belirterek, ”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde geçen son 22 yılda Türkiye, toplam değeri 274 milyar doların üzerinde olan uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başarmış. 20 yıl önce 5 bin civarında olan uluslararası sermayeli şirket sayısı bugünlerde 80 binin üzerine çıkmış. Ülkemiz, birkaç yıl önce 100 milyon dolar seviyelerinde teknoloji yatırımı çekerken, bugün milyar dolar ölçeğine ulaşmış. Şimdiye kadar 29 fintech şirketine 194 milyon dolar yatırım yapıldı. Fintech alanında da yeni rekorlar ve yatırımlar gelmeye devam edecek. Yatırım iştahı 2025 içerisinde de sürecek. Türkiye gelişen ve büyüyen bir ülke. Bu rolünü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin uyguladığı ekonomik programlarla devam ettirecektir.” diye konuştu.

Kork’tan yatırım öngörüsü

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