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TOSFED'de gala heyecanı...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2024 Gala Gecesi, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Giriş: 22 Ocak 2025 Çarşamba
TOSFED'de gala heyecanı...

Gecede 2024 yılında 8 ulusal şampiyona ve 3 kupada genel klasman ve kategorilerinde dereceye giren sporcu ve takımlara kupaları takdim edildi. Ayrıca TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy, geçtiğimiz yıl TOSFED'e destek veren sponsor firmalara, yurt dışında başarılı olan sporculara, organizatör kulüplere ve görevlilere teşekkür plaketlerini takdim etti. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, açılış konuşmasında “Çok heyecanlı geçen ve kulüplerimizin başarılı organizasyonlara imza attığı sezonu, Gala Gecemiz ile taçlandırmış olduk. Yapılan ulusal şampiyona ve kupa yarışmalarının yanı sıra, İstanbul Formula 1 yarış pistinin kapılarının Türk sporuna açılması, Team Türkiye’nin FIA Motorsporları Oyunları’nda 82 ülke arasında elde ettiği beşincilik ve İstanbul’da düzenlediğimiz Dünya Rallikros Şampiyonası organizasyonları sezonun flaş gelişmeleri arasındaydı. Ayrıca devletimizin de bizleri görevlendirmesi ile Formula 1’i yeniden ülkemize kazandırabilmek için üst düzey görüşmelerimizi yoğun şekilde sürdürdük ve Türkiye GP’si için yakında müjdeli haberler vermeyi umuyoruz. Bizden desteklerini esirgemeyen ve ülkemizin en büyük spor tesisinin kapılarının açılmasını sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız ile Kültür ve Turizm Bakanımıza şükranlarımızı sunuyor; Kulüp başkanlarımıza, tüm sponsorlarımıza, tüm gönüllü görevli ve gözetmenlerimize, federasyonumuzdaki çalışma arkadaşlarıma ve medya mensuplarımıza teşekkür ederken 2024 sezonunda branşlarında dereceye giren tüm sporcu, takım ve markalarımızı tebrik ediyorum” dedi.

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