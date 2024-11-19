Magazin Hattı

Anlamlı etkinlik için buluştular

Sosyal yaşamın yardım sever kadınları, anlamlı bir etkinlik için bir araya geldi.

Giriş: 19 Kasım 2024 Salı
Anlamlı etkinlik için buluştular

Sosyal yaşamın yardım sever kadınları, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’ne alınacak özel cihaza katkı sağlamak amacıyla CVK Park Bosphorous Otel’in teras katındaki Izaka Restoran’da bir araya geldi. CVK Park Bosphorous Otel’in sahibesi Serap Çevik’in ev sahipliğinde, organizasyonunu Alaluxa’nın yaptığı etkinlikte, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Nergiz Dağoğlu, kanserden korunmanın yolları ve sağlıklı bir yaşam için yapılması gerekenlerle ilgili bir konuşma yaptı. Şef Serhat Eliçora ise, yediklerimizin vücudumuza etkisini, mutfakta sürdürülebilirliğin önemini, Izaka Restoran’ın sürdürülebilir mutfak uygulamalarından bahsetti. Moderatörlüğünü Ayşegül Tuncer’in yaptığı söyleşi, misafirler tarafından dikkatle izlendi. Soru cevap ile neticelenen etkinlikte misafirlere Şef Serhat Eliçora’nın sürdürülebilir sağlıklı yemeklerinden oluşan menü ikram edildi.


İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

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