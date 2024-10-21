Hanımlar, Çanakkale'yi yeniden keşfetti...

Sema Doğan, Emine Özilhan, Jale Öztarhan, Tülay Aksoy, Semra Tümay, Yelda Erbel, Monik İpekel, Feryal Gülman, Neşe Gönül, Sevim Uyar, Esin Demirören, Seval Bahçıvan, Canan İmer, Türkan Gürsel, İsmet Alpagut, Dilek Terimer, İnci-Esra Budak, Özlem Şen, Adalet İnanç, Elif Yücel, Hülya Avcı, Hande Sezer Pekcan, Çiğdem Üregen, Aytül Anlar, Ebru Kain gibi isimlerin aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişi Çanakkale’nin değerlerini ziyaret etti. Önce Troya Müzesi’ni gezen iş kadınları, ikinci gün zeytin hasadına katıldı. Ardından Gelibolu Tarihi Alan’da Şehitler Abidesi, Seddülbahir Kalesi, Mustafa Kemal Yolu gibi Çanakkale ruhunun yaşandığı alanları gezen işkadınları, Anafartlar Kahramanı, Cumhuriyetinizin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’le de bir araya gelen iş kadınları, şehitliklerde yapılan çalışmalardan dolayı Kaşdemir’e teşekkürlerini ilettiler.