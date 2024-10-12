Kız çocuklarına destek oldular!

Brands and More‘un Kurucusu Aslı Özdemir organizasyonuyla Swissotel The Bosphorus İstanbul'da yapılan ‘Fashion Wonderland’ yoğun katılımla gerçekleşti. Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel olarak gerçekleşen anlamlı etkinlik, TOÇEV yararına oldu. Yüzlerce girişimci markanın bir araya geldiği ve harikalar diyarı konseptindeki Fashion Wonderland’e ilgi büyüktü. Yıllardır bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapan Aslı Özdemir, eğitime büyük önem ve destek verdiklerini özellikle Dünya Kız Çocukları Günü’nde kız çocukları için böyle anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu dile getirdi. Aslı Özdemir: “Bir çocuğun hayatına dokunabilmek bile çok önemli. Biz yaptığımız işlerin büyük kısmında TOÇEV ile iş birliği yaparak, eğitimin destekçisiyiz. Bizlerle birlikte olan herkese de teşekkür ediyorum.” dedi. Çok sayıda ünlü ismin de katıldığı etkinlikte yeni kitaplarını tanıtan Kadriye Olgar ve Ömür Sabuncuoğlu gerçekleştirdiği imza günüyle ses getirdi. Flamy Haute Couture ve Aqua Florya Alışveriş Merkezi katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte Aşkım Kapışmak, Ebru Uygun, Feyza Macit, Aşkın Şengün, Gizem Pamukçu moderatörlüğünde Je M’appelle Macit keyifli söyleşilerle dikkatleri üzerine topladı. Hande Ünsal, Sibel Bilgiç, Tuğba Özerk sahne performansıyla eğlenceli anlar sundu. Fashion Wonderland’e katılan isimler arasında; Derin Mermerci gibi ünlü simalar vardı.

Onur AYDIN