'Türkiye yatırımlar kazanmaya devam edecek'

Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişi bu yılın ilk 6 ayında 4,7 milyar dolar oldu. Hollanda, ABD, Almanya, İrlanda, Norveç ve Birleşik Krallık, Türkiye'nin en çok yatırım sermayesi aldığı ülkeler oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, küresel uluslararası doğrudan yatırımların azalmasına rağmen Türkiye’nin daha iyi bir performans gösterdiğini belirterek, ”Ülkemiz, müteşebbis iş kültürü, genç nüfusu, rekabetçi ürün ve hizmetleriyle küresel aktörlerden önemli yatırımlar çekiyor. Son 20 yıllık dönemde, dünyadaki yatırımların yıllık yüzde 1'ini çeken bir ülke haline geldi. Hedef daha çok çalışarak bu oranı yüzde 1,5’e çıkarmaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sağladığı siyasi istikrar ortamında, yapılan reformlarla, altyapı yatırımlarıyla ve yatırımcı dostu politikalarıyla Türkiye bu hedefe hiç de uzak değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in vizyonu ve kararlı duruşuyla ülkemiz uluslararası yatırımlar için bir merkez olma yolundadır” dedi.