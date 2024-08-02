Bodrum’da mağaza açılışı...

Dünyanın ilk tılsım mücevher markası Bee Goddess, Ege sahillerindeki butiklerine bir yenisini ekleyerek 18. butiğini Bodrum’da, Yalıkavak Marina’nın lüks global markalarının mağazalarının bulunduğu Ada Bölgesi’nde açtı. Geçtiğimiz gün, bu butiğe özel olarak hazırladığı ‘’Summer Magic’’ 2024 yaz koleksiyonunu marka kurucusu ve tasarımcısı Ece Şirin'in evsahipliğinde çok özel bir buluşma ile tılsımlı sembollerini mücevher tutkunlarıyla bir araya getirdi. Suzan Toplusoy gibi özel kadınların katıldğı buluşmada, tüm kadınlara içlerindeki potansiyeli ve gücü hatırlamaları, kendi içindeki tanrıçayı, sevgi ve güzelliği yeniden keşfetmeleri için ilham veren ‘'Summer Magic’’ koleksiyonu bu özel güne anlam kattı.