İş dünyasının memnuniyeti...

Fitch ve Standard&Poor's’un ardından bir kredi notu artışı da Moody’s’den geldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin kredi notunu 2 basamak artırarak B3 seviyesinden B1’e yükseltirken, kredi notu görünümünü ise ‘pozitif’ olarak korudu. İş dünyasının önemli temsilcileri not kararını memnuniyetle karşıladı. Moody’s raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, kredi notu artışının disiplinle uygulanan ekonomi programının bir sonucu olduğunu belirterek, ”Türkiye’deki siyasi istikrar, güven ortamı ama bununla beraber uygulanan doğru ekonomi politikalarının sonucunda bu karar alınmıştır. Önceki açıklamamızda iki kademelik not artışını öngörmüştük. Zaten küresel piyasaların ve finans kuruluşlarının programa olan güveni aşikâr. Yabancı sermaye Türkiye’ye ciddi anlamda teveccüh gösteriyor. Uluslararası doğrudan yatırımların yıl sonuna kadar ivmelenmesini bekliyorum. Kuşkusuz bu gelişmeler bir tesadüf değil; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin yoğun çabalarıyla izlenen basiretli, gerçekçi ve tutarlı politikaların kararlılıkla uygulanmasının bir sonucudur.” ifadelerini kullandı.