Magazin Hattı

İstanbul’dan Bakü’ye ziyaret

Geçtiğimiz günlerde,Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Doktorlar ve İş İnsanlarından oluşan bir heyet, İstanbul’dan Bakü’ye ziyarette bulundu.

Giriş: 28 Haziran 2024 Cuma
İstanbul’dan Bakü’ye ziyaret

Türkiye’de yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve kurduğu 40'ın üzerinde derneklerle bilinen Sivil Toplum öncüsü Monik İpekel ve Toplum gönüllüsü Uzman biyolog doktor Çiğdem Üregen’in de konuşmacı olduğu müzakerede, her iki devletin genç neslinin geleceğini tehdit eden “Hibrit savaşların narkotik yüzü” başlıklı sorun ele alındı. Narkotiklerin hangi yolla bağımlılık yaptığını tıbbi yönleriyle aktaran Doktor Çiğdem Üregen, sorunun çözümü için yetkililere öneriler sunarken, Azeri ve Türk halklarının iki devlet tek millet olduğuna vurgu yaptı. Azerbaycan Hükümet yetkilileri ve millet vekillerinin ve Liv Bona dea hastanesi temsilcilerinin de hazır bulunduğu müzakere, son zamanlarda kaydedilen, Türkiye Azerbaycan dostluğunun önemli bir nişanesi olarak da görüldü. Toplantı’nın moderatörlüğünü Ünlü Azeri Gazeteci ve Aygün Murathanlı yaptı.

Çiğdem Üregen

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