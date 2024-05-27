Magazin Hattı

"Yabancı yatırımlar hızlanacak"

Türkiye’nin 2021 yılı ekim ayından beri bulunduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Gri listesi’nden haziran sonunda çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor

Giriş: 27 Mayıs 2024 Pazartesi
"Yabancı yatırımlar hızlanacak"

Türkiye’nin 2021 yılı ekim ayından beri bulunduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Gri listesi’nden haziran sonunda çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bankacılık sektörünün önemli temsilcileri gri listeden çıkış ile uluslararası yatırımların hız kazanacağını belirtiyor. Türkiye’nin gri listeden çıkışı 23-28 haziran tarihleri arasında Singapur’da düzenlenecek FATF Genel Kurulu’nun ardından kamuoyuna duyurulacak. Uzmanlara göre Türkiye’nin listeden çıkması halinde bunun hem Türk Lirası varlıklar üzerinde hem de uzun vadeli yatırımların ülkeye girişinde olumlu etkisi olacak. Değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, Türkiye’nin listeden çıkmak için yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, ”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetimine güçlü bir desteği var. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in liderliğinde önemli reformlar gerçekleştirildi ve tüm kriterler karşılandı. Deyim yerindeyse artık malumun ilanını bekliyoruz. Gri listeden çıkış her açıdan ülkemizi rahatlatacaktır.” dedi.

FATF

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