Şanlıurfa'da özel açılış

Şanlıurfa’nın ilk uluslararası beş yıldızlı oteli DoubleTree by Hilton Şanlıurfa kapılarını açtı. Urfa City AVM’nin yanı başındaki otel 17’si süit 190 misafir odası, toplamda 1.150 kişilik kapasiteye sahip toplantı ve etkinlik alanları, 1.600 m 2 ’lik spa ve sağlık merkezi, Şanlıurfa’nın ilk BigChefs restoranı ve lobideki Starbucks köşesi ile misafirlerini ağırlamaya başladı. Modern mimarinin, son teknoloji ürünlerle buluştuğu otel, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinden izler taşıyan sanat eserlerine de ev sahipliği yapıyor. Hilton Üst Sınıf ve Lüks Otellerden Sorumlu Ülke Müdürü Armin Zerunyan otelin Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi turizmi için büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Amerika

dışındaki ilk otelini 1955 yılında İstanbul’da açan Hilton için Türkiye her zaman özel bir konuma sahip oldu. Tarihi, kültürü, gastronomisi ve insanı ile dünyanın en değerli topraklarından biri olan Şanlurfa’daki bu otelimizin hem şehrin hem de destinasyonun uluslararası pozisyonunu da güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.