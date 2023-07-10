Bodrum'da gastronomi şöleni

Temmuz-Ağustos aylarında tutkuları ve özgün tarifleriyle Dünya mutfağına yön vermiş Michelin yıldızlı şefleri, konuklarıyla buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen etkinlik serisi, bu yıl Söke Profesyonel ve Savalan Grup katkıları ile Be Premium Bodrum'da devam ediyor. Pek çok farklı sektörde hizmet veren Savalan Group CEO'su Murat Yalçın, Savalan etkinlikle ilgili bağlarından gelen benzersiz tatların, Michelin yıldızlı şeflerin menüleri ile eşleşerek gastronomi tutkunlarına benzersiz bir deneyim yaşatacağını söyledi. Özel bir gala gecesi ile lezzet tutkunları ile buluşan Griffa'nın özel menüsünü servis ettiği akşama sanat ve iş dünyasından pek çok isim katıldı. İlk kez Türkiye’de bir etkinliğe katıldığını belirten İtalyan şef; "Seyahat etmek büyük bir ilham kaynağı. Dünyanın her yerinde farklı lezzetler, ürünler ve teknikler bulunuyor. Bu sebeple merak duygusu içindeyim ve her şeyi denemek istiyorum. Artık dünya çok küçük hale geldi. Mesajla dünyanın dört bir yanındaki şeflerle iletişim kurabilir ve bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz, bu da gerçekten harika bir şey. Türk mutfağı eşsiz ve çok geniş. Şimdiye kadar görebildiğim kısmına hayran oldum" açıklaması ile özellikle mesleğe yeni başlayacak gençlere ilham veren ip uçları verdi.