Kuliste ‘Puzzle’ coşkusu…

Türkiye’nin en genç dans topluluğu olma özelliği taşıyan Ayda Zorlu Nebioğlu ve Nurhan Nebioğlu’nun
Genel Sanat Yönetmenliklerini yaptığı DNA Dans Topluluğu 20’yi aşkın genç dansçısı ile önceki akşam
Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde muhteşem bir gösteri yaptılar. DNA Dans Topluluğunun
yeni projesi Puzzle ile yeniden her yaşta seyircisiyle buluştuğu ayakta alkışlanan dans gösterisinin
sonrası kuliste tatlı bir heyecan yaşandı… DNA dans topluluğunun içinde yaşı küçük olmasına rağmen
yeteneği sayesinde dans topluğu içinde dünya ikinciliği madalyası ile taçlandırılan Nil Ürengil, dans
gösterimi sonrası başarısını anne ve babası Uzm. Bio Çiğdem- Op.Dr. Emre Ürengil ve hocaları Ayda
Zorlu ve Nurhan Nebioğlu ile birlikte kuliste bu güzel gecenin kutlamanın mutluluğunun yaşadılar.