Kuliste ‘Puzzle’ coşkusu…

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Depremzede kadınlar için “Kendi Yolumuzda”

2021 yılından bu yana genç kadınları kendi yollarında yürümeleri için destekleyen Elidor, Toplum Gönülleri Vakfı ile güçlerini deprem bölgesindeki genç kadınlar için birleştirdi.