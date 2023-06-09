Magazin Hattı

Kuliste ‘Puzzle’ coşkusu…

DNA Dans Topluluğu 20’yi aşkın genç dansçısı ile önceki akşam Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde muhteşem bir gösteri yaptı

Giriş: 09 Haziran 2023 Cuma
Kuliste ‘Puzzle’ coşkusu…

Türkiye’nin en genç dans topluluğu olma özelliği taşıyan Ayda Zorlu Nebioğlu ve Nurhan Nebioğlu’nun


Genel Sanat Yönetmenliklerini yaptığı DNA Dans Topluluğu 20’yi aşkın genç dansçısı ile önceki akşam


Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde muhteşem bir gösteri yaptılar. DNA Dans Topluluğunun


yeni projesi Puzzle ile yeniden her yaşta seyircisiyle buluştuğu ayakta alkışlanan dans gösterisinin


sonrası kuliste tatlı bir heyecan yaşandı… DNA dans topluluğunun içinde yaşı küçük olmasına rağmen


yeteneği sayesinde dans topluğu içinde dünya ikinciliği madalyası ile taçlandırılan Nil Ürengil, dans


gösterimi sonrası başarısını anne ve babası Uzm. Bio Çiğdem- Op.Dr. Emre Ürengil ve hocaları Ayda


Zorlu ve Nurhan Nebioğlu ile birlikte kuliste bu güzel gecenin kutlamanın mutluluğunun yaşadılar.

Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi DNA Dans Topluluğu

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