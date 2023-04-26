Özel lansman!

Bir gıda takviye markası, yeni serisini keyifli bir davet eşliğinde tanıttı. Salute sağlık kurucu ortağı Ümit Küçükmustafa'nın Ortaköy Feriye’de gerçekleşen etkinliğinde moda, cemiyet ve influencer dünyasından birçok seçkin sima katıldı. Dr. Ayşegül Çoruhlu’nun sunumuyla gerçekleşen etkinliğe İpek Köse, Ceylan Çapa'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Ayşegül Çoruhlu, kişilerin ihtiyaçlarına yönelik yola çıkarak üç farklı formül geliştirdiklerini aktarırken katılımcılara, uzun ve sağlıklı yaşam için önerilerde bulundu. Sağlıklı ve lezzetli ikramlar eşliğinde gerçekleşen etkinlik katılımcılardan tam not aldı.