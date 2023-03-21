Fırat'tan ilk sergi...

Birçok karma sergide yer alan Ressam Sevil Fırat ilk kez kişisel sergisini İstanbul Lale Vakfı sanat galerisinde gerçekleştirdi. Sanatın ve sanatçıların buluşma noktası olmayı amaçlayan İstanbul Lale Vakfı “İLAV” sanat galerisi Ressam Sevil Fırat’ın heyecanına ev sahipliği yaptı. 50 eserden oluşan sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi, Sevil Fırat ilk kişisel sergisinde başta kızı Seçil Fırat olmak üzere yakın dostları kendisini yalnız bırakmayarak heyecanına ortak olmaya çalıştılar. Renklerin kendisini büyülediğini ve ruhuna çok iyi geldiğini belirten sanatçı, kişisel sergilerinin devamını sağlayıp eserlerini tüm sanatseverlere buluşturmayı amaçlıyor.