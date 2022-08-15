Güzelleştiren etkinlik!

Saç konusunda yepyeni bir döneme giriş yapan Sephora, İstinye Park AVM’de top model Tülin Şahin’i ve saç bakım- onarım uzmanı Ahmet Çoban’ı çok özel bir etkinlik eşliğinde bir araya getirdi. Bu keyifli organizasyon kapsamında Tülin Şahin saç bakım sırlarını katılımcılarla paylaşırken, saç bakım- onarım uzmanı Çoban ise yaz dönemi saç trendlerinden ve bakımlarından bahsetti. Etkinlikte Ahmet Çoban genç oyuncu Ezgi Gör’ün kıvırcık ve hacimli saçlarını da şekillendirdi. Saç bakım ve onarım uzmanı Ahmet Çoban ise etkinlikte saç trendleri hakkında görüşlerini şöyle ifade etti. “Saç şekillendirmeden önce saçlara doğru ürünü ve doğru bakımı uygulamak çok önemli. Yaz sezonunda sağlıklı saç trendi yükselişe geçti. Sezonda saç boylarının uzadığını görüyoruz. Bu yaz arkaya taranmış doğal şekil verilmiş olan ıslak görünümlü saç stillerini sık sık göreceğiz. Tülin Şahin gibi saçlarını hem kıvırcık hem de düz kullananlar için ise bu model oldukça ideal”.