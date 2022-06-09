Bir Demet Umut Derneği'nden özel gece!

İhtiyaç sahibi çocukların eğitim imkanına kavuşması için, sponsor ve destekçileri ile burs sağlayan Bir Demet Umut Derneği, yeni başkanı Özgür İrey ve ekibi tarafından Shangri-La otelde düzenlenen gecede, çocuklara umut olmak için destekçileri ile bir araya geldi. Ferhan Aral koreografisinde, Gizem Özdilli ve Dilara Kırmıt gibi ünlü mankenlerin yer aldığı Pınar Bent defilesi geceye ayrı bir renk kattı. Ünlü Antikacı Uğur Batur’un gece yararına düzenlediği müzayedede, pek çok değerli parça yeni sahiplerini buldu. Seda Üren sahne alarak geceye neşe kattı.