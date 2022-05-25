Yedikule Hisarı’na tarihi gezi

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Zafer Kozanoğlu’nun kurucu başkanı olduğu Kültürel Dönüşüm Derneği, tarihi ve kültürel etkinliklerini sürdürüyor. Derneğin bu seferki rotası Fatih Belediyesi tarafından renovasyonu yapılan tarihi Yedikule Hisarı oldu. Dernek Başkanı Zafer Kozanoğlu'nun öncülüğünde düzenlenen geziye, cemiyetin önde gelen isimleri Sema Cıngıllıoğlu, Arzu Aslan, Sema Maliki, Serap Sarı, Aylin Hoşzeban, Yıldız Özsamaha, Sema Olgun, Sinem Yıldırım ve Esra Erandan katıldı. Dernek üyeleri Genç Osman’ın hapsedildiği kule ile Topçu, Tutsak ve Hazine Kulelerini de ziyaret ederek Osmanlı ve Bizans’tan kalma birçok tarihi eseri yerinde inceleme fırsatı yakaladı. Yedikule Hisarı’nın tarihi zenginliklerine hayran kalan dernek üyeleri, tanık oldukları anları fotoğraflar çekerek ölümsüzleştirdi. Cemiyetin önde gelen isimleri daha sonra Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yedikule Bahçe’yi ziyaret ederek burada organik tarım ve sağlıklı beslenmeyle ilgili önemli bilgiler aldı. Yedikule Bahçe’de teraryum yapım atölyesine de katılan konuklar, kendi minyatür bahçelerini hazırladı. Ardından Fit Fatih mutfağında özel olarak hazırlanan organik sebze ve meyvelerden oluşan içeceklerin de tadına baktılar.