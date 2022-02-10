Magazin Hattı

Bir Demet Umut Derneği yararına davet!

İş kadını Özgür İrey Bir Demet Umut Derneği yararına yemek daveti düzenledi.

10 Şubat 2022 Perşembe
Bir Demet Umut Derneği yararına davet!

Clinist Estetik ve Özgür Tekstil kurucusu başarılı iş kadını Özgür İrey hem İcra Kurulu Başkanı olduğu hemde Başkan Yardımcılığını üstlendiği Bir Demet Umut Derneği için bir yemek düzenledi. Kimsesiz ve ekonomik zorluğu nedeniyle okuma imkanı bulamayan Türk çocuklarına destek sağlayan bu derneğin üyeleri ve misafirlerinin eksiksiz katıldığı bu davette ise Başkan Yardımcısı Özgür İrey tüm konuklarıyla özel olarak ilgilendi. Mekanın eşsiz manzarasında günün tadını çıkaran konuklar bol bol selfi çekerlerken bu yemeğe İnci Gazioğlu için yapılan sürpriz yaşgünü kutlaması oldu. Mumlarını üflüyen İnci hanım tüm konuklara sağlıklı ve güzel günler diledi.

Bir Demet Umut Derneği Özgür İrey

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