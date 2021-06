Yalıkavak'ta açılış

The GALLIARD yeni konsepti Cove House restoran ve bar hizmetleri vermek üzere Bodrum Yalıkavak Gökçebel Koyu’nda açıldı. Ahmet Uras The Galliard Cove House’un açılışında dostları, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri davete katılanlar arasında yeraldı. Davete katılanlar eşsiz deniz manzarası ve Bodrum’un muhtesem gün batımını, unutulmaz müzikler eşliğinde Happy Hour sonrasında Cove House’un mutfağından çıkan her biri imzalı lezzetleri deneyimlediler. İş dünyasında öncü atılımları ile sektörde fark yaratan restoran zincirlerinin sahibi Ahmet Uras, Bodrum Yalıkavak’ta açtığı mekanı ile tek mekanda üç farklı konsepte imza atıyor. Modernize Akdeniz Lezzetleri ile öne çıkan restoran bölümü, sezon boyunca farklı süprizlere tanık olarak kaliteli müzik dinleyebileceğiniz ve birbirinden lezzetli kokteylleri deneyimleyebileceğiniz bar bölümü ve kendinizi daha da rahat hissedebileceğiniz yer minderlerinde otururken sevdiklerinizle gün batımının ve manzaranın tadını çıkartabileceğiniz “Bohemian Zone” alanı ile içiçe geçmiş farklı deneyimleri birlikte yaşatıyor.