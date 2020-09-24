Modanın kralına veda defilesi!

Türk modasının büyük terzisi Yıldırım Mayruk ve "Terzi Yamağı" Barbaros Şansal, cemiyet hayatının tanınmış seçkin isimlerininde katılımıyla Fişekhane’de gerçekleşen tiyatral sunumlu jübileyle meslek hayatlarına veda ettiler.

Türk modasının büyük terzisi Yıldırım Mayruk (1960-2020) ve "Terzi Yamağı" Barbaros Şansal (1990 -2020), cemiyet hayatının tanınmış seçkin isimlerinden ünlü iş adamı Sait Emir ana sponsorluğunda tarihi Fişekhane’de gerçekleşen tiyatral sunumlu jübileyle meslek hayatlarına veda ettiler. Ünlü oyuncu Mert Fırat ve sunucu Tuğçe Sarıkaya Dağıstan’ın sunumuyla sınırlı sayıda yakın dostlarının katılımı ile gerçekleşen 60 yıl Türk modasına yön vermiş Grand Couturier Yıldırım Mayruk’un sosyal mesafeli son defilesinin koreografisini Asil Çağıl tarafından yapıldı. Kâinatın tüm renklerinin kullanıldığı “Yıldırım Mayruk jübile” koleksiyonu arşivden 1000’den fazla elbise içinden 1960’dan günümüze Yıldırım Mayruk retrospektifinde kostümlerle oluşturulan 200 köstüm 200 manken tarafından tanıtıldı. Türk modasının kralı olarak işaret edilen Yıldırım Mayruk jübile defilesinde sırasıyla Türkan Şoray podyuma çıktı. Türkan Şoray podyuma çıktıktan sonra veda selamlamasına çıkan Yıldırım Mayruk, göz yaşlarına hakim olamayıp jübile selamlamasını ağlayarak yaptı. Podyumda Mayruk’u uğurlayan Türkiye’nin en ünlü güzellik kraliçeleri ve Türkan Şoray göz yaşlarına boğuldu.Yıldırım Mayruk'un Jübilesine, ünlü isimlerin akınına uğradı. İş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok seçkin ismin katıldığı Jübile defilesini izlemeye gelenler arasında; Bülent Ersoy, Canan Kaftancıoğlu, Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can Aslantuğ, Yağmur Ünal, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Demet Sabancı Çetindoğan gibi isimler defileyi ön sıradan izledi. Covid-19 virüsü sebebiyle sosyal mesafe kurallarına göre yapılan Yıldırım Mayruk jübilesinde gelen sınırlı sayıdaki yakın dostları 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyularak yerlerine oturtuldu. Backstage’de tüm hazırlıkların yapıldığı İzole Kulis kuruldu. Alanda 4 ambulans ve 12 kişilik sağlık ekibi yer aldı