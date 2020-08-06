HT KULÜP
Arama

Renkli açılış...

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Moeva markasının Mandarin Oriental, Bodrum'un bünyesinde bulunan ilk mağazası görkemli bir davet ile kapılarını açtı.

Birbirinden seçkin konukların ağırlandığı açılışta; Mandarin Oriental’in ikram, kokteylleri ve Dj Performansıyla ziyaretçilerine keyifli bir gün yaşattı. 42’den fazla ülkede satış yapan, Kim Kardashian, Miranda Kerr, Jennifer Lopez, Gigi Hadid, Bella Hadid ve Cameron Diaz gibi birçok ünlünün tercih ettiği plaj giyim markası Moeva, yeni koleksiyonunu Bodrum'da yer alan ilk mağazalarında tanıttı. 2020 plaj stiline yön veren tasarımlarını yeni mağazalarında beğeniye sunan Moeva, açılış gününe özel davetlilerine keyifli bir deneyim yaşattı. Misafirler markanın kurucuları Yağmur Zırh, Burcu Tanman ve Damla Zırh'dan kişisel stil önerileri alarak yaz sezonu alışverişlerini iddaalı Moeva tasarımları ile tamamladılar.

Hakan YAĞCI

Etiketler
Renkli açılış... Mandarin Oriental
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Göcek'te özel tanıtım... 04 Ağustos 2020 Salı Devamını Oku
Davetler Türkbükü'nde turizm sohbeti... 13 Temmuz 2020 Pazartesi Devamını Oku
Davetler Türkbükü'nde partili eğlence... 07 Temmuz 2020 Salı Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X