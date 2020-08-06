Renkli açılış...

Moeva markasının Mandarin Oriental, Bodrum'un bünyesinde bulunan ilk mağazası görkemli bir davet ile kapılarını açtı.

Birbirinden seçkin konukların ağırlandığı açılışta; Mandarin Oriental’in ikram, kokteylleri ve Dj Performansıyla ziyaretçilerine keyifli bir gün yaşattı. 42’den fazla ülkede satış yapan, Kim Kardashian, Miranda Kerr, Jennifer Lopez, Gigi Hadid, Bella Hadid ve Cameron Diaz gibi birçok ünlünün tercih ettiği plaj giyim markası Moeva, yeni koleksiyonunu Bodrum'da yer alan ilk mağazalarında tanıttı. 2020 plaj stiline yön veren tasarımlarını yeni mağazalarında beğeniye sunan Moeva, açılış gününe özel davetlilerine keyifli bir deneyim yaşattı. Misafirler markanın kurucuları Yağmur Zırh, Burcu Tanman ve Damla Zırh'dan kişisel stil önerileri alarak yaz sezonu alışverişlerini iddaalı Moeva tasarımları ile tamamladılar.

Hakan YAĞCI