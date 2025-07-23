Jet Set

İstanbul'da özel sahne!

Jennifer Lopez'in 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali'nde vereceği konser için kurulan özel sahne, 70 TIR dolusu ekipmandan oluşuyor.

Giriş: 23 Temmuz 2025 Çarşamba
İstanbul'da özel sahne!

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in İstanbul Festivali'nde vereceği konser sahnesi için 6 ayı aşkın süredir özel bir çalışma gerçekleştiriliyor. Her şeyiyle Türkiye'de üretilen ve konseptini İstanbul'un 7 tepesinde simge haline gelen modern yapılardan alan İstanbul Festivali sahnesi, 70 TIR dolusu ekipmandan oluşuyor. Tam 187 kişi tarafından kurulumuna başlanan sahnede 800 adet ışık kullanılacak, konserlerdeki ses 184 adet hoparlör modülünden yayılacak ve 36 metreye uzanan ses kuleleri sayesinde festival alanındaki herbir izleyiciye ulaşacak. İstanbul Festivali için özel olarak tasarlanan toplam 72 metre uzunluğundaki sahne, 13 metre derinliğe sahip olacak. 20 bin piksel çözünürlüğündeki dev LED ekran, sahnedeki her detayı festival alanının her noktasına ulaştıracak. Festivalde konserler 17 adet 4K kamera tarafından ekrana yansıtılacak. Görsellik açısından ateş rampalarının yanı sıra 60 Watt gücünde 8 adet lazer kullanılacak. Tüm bu teknik ekipmanın enerjisini sağlayacak olan güç üniteleri 5 buçuk ayda üretildi. İstanbul'a iki kargo uçağı ile gelecek olan Lopez, kurulan bu sahnenin teknik detaylarını inceledikten sonra İstanbul'da konser vermeye karar verdi. Bu çerçevede Lopez, 5 Ağustos akşamı için seslendireceği 35 şarkının görsel konseptini İstanbul Festivali sahnesinin tasarımına özel olarak sıfırdan çalışıyor.

Jennifer Lopez İstanbul Festivali

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