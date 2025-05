MET Gala'da şıklık yarışı...

Met Gala bu yıl da birbirinden renkli ve eğlenceli görüntülere ev sahipliği yaptı. Metropolitan Museum of Art için bir bağış toplama etkinliği olan Met Gala, her yıl genç kreatifleri ve moda dünyasının birbirinden başarılı ismini ağırlıyor. Her yıl bir teması olan ve gelen ünlülerin kostüm seçimlerini buna göre yaptığı gecenin bu seneki teması "Süper Rafine: Siyah Stili Terzilik" olarak belirlenmiş. Gecenin ev sahipliğini yapan ve davetli listesini özenle hazırlayan isim ise dünyanın en büyük moda dergisi Vogue’un başındaki efsane isim Anna Wintour. Siyah kültürün moda üzerindeki etkisini vurgulamak isteyen Met Gala temayı "18. yüzyıl Atlantik dünyasında, köle ticareti, sömürgecilik ve emperyalizmle beslenen yeni bir tüketim kültürü, zenginlik, ayrıcalık ve zevki gösteren giysilere ve mallara erişim sağladı" sözleriyle anlatmıştı.