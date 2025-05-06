Moda dünyasının en önemli gecelerinden biri Met Gala, âdeta yıldız yağmuru eşliğinde gerçekleşti.
Giriş: 06 Mayıs 2025 Salı
RIHANNA
ZENDAYA
GIGI HADID
DEMI MOORE
HAILEY BIEBER
KENDALL JENNER
MILEY CYRUS
DUA LIPA
SABRINA CARPENTER
KYLIE JENNER
ANNE HATHAWAY
KIM MKARDASHIAN
SHAKIRA
MET Gala'da şıklık yarışı...
Moda dünyasının en önemli gecelerinden biri Met Gala, âdeta yıldız yağmuru eşliğinde gerçekleşti.
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