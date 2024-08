Jet Set 2024 Venedik Film Festivali başladı... İtalya'da bu yıl 81'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, ABD'li rejisör Tim Burton'ın yönettiği Beetlejuice Beetlejuice filminin gösterimiyle başladı

Haberin Fotoğrafları

Venedik kentindeki Lido Yarımadası'nda düzenlenen dünyanın en eski film festivali, Beetlejuice Beetlejuice'ın yönetmeni Burton, Burton'ın partneri ve filmin oyuncularından Monica Belluci, Jenna Ortega ve Willem Dafoe'nin kırmızı halıda boy göstermesiyle kapılarını açtı. Açılışta konuşan festivalin bu yılki jüri başkanı Fransız aktris Isabelle Huppert, "Burada olmak büyük bir onur ve büyük bir mutluluk. Bu gece hangi dili konuşsam diye kendime sordum ama kimseyi dışlamayan, sonsuza kadar yaşamayı hak eden akıllı, evrensel bir dil var. Bu sinemanın dilidir" dedi. 81. Venedik Film Festivali, 7 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek kapanış töreni, büyük ödül Altın Aslan ile diğer ödüllerin sahiplerini bulmasıyla sona erecek.

2024 Venedik Film Festivali

