İtalya'da bu yıl 81'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, ABD'li rejisör Tim Burton'ın yönettiği Beetlejuice Beetlejuice filminin gösterimiyle başladı
Giriş: 29 Ağustos 2024 Perşembe
CATE BLANCHETT
CATHERİNE O'HARA
JENNA ORTEGA
MONICA BELLUCI VE TIM BURTON
WINONA RYDER
ZHANG ZİYİ
2024 Venedik Film Festivali başladı...
İtalya'da bu yıl 81'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, ABD'li rejisör Tim Burton'ın yönettiği Beetlejuice Beetlejuice filminin gösterimiyle başladı
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