Jet Set

Gizlice evlendiler!

'Stranger Things' dizisinde canlandırdığı 'Eleven' karakteriyle yıldızı parlayan Milli Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin, gizli bir törenle evlendikleri ortaya çıktı

Giriş: 27 Mayıs 2024 Pazartesi
Gizlice evlendiler!

20 yaşındaki Millie Bobby Brown ile müzisyen Jon Bon Jovi'nin oğlu 21 yaşındaki Jake Bongiovi, 2023'ün Nisan ayında nişanlanmıştı. Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi birlikteliğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi, geçtiğimiz hafta sonu gizli bir törenle nikâh masasına oturdu. The Sun'ın haberine göre; çiftin düğünü, Millie Bobby Brown'ın ebeveynleriyle birlikte Jake Bongiovi'nin ebeveynleri Jon Bon Jovi ve Dorothea Bongiovi'nin katılımıyla oldukça sade ve samimi bir şekilde gerçekleşti. Çiftin ayrıca bu yılın sonlarında daha büyük bir tören planladığı da öğrenildi. Öte yandan Millie Bobby Brown, geçtiğimiz aylarda Jake Bongiovi ile nişanlanma hikâyesini konuk olduğu 'The Tonight Show'da anlatmıştı. Brown; "Bunu kimseye söylemedim. Çünkü bazı anlar, önemli anlar var ve ayrıca bunun anlatılamayacak kadar iyi bir hikâye olduğunu düşünüyorum. Temel olarak Jake ve ben dalış sayesinde yakınlaştık. Dalmayı seviyoruz, ehliyetlerimizi birlikte aldık" diye söze başlamıştı. Evlenme teklifinin su altında geldiğini açıklayan Millie Bobby Brown; "Bana bir deniz kabuğu verdi ve bu hoşuma gitti. Ters çevirince bir yüzük çıkıyordu. Ve bu çok etkileyiciydi ve biz çıldırdık. Her neyse, yüzüğü elime taktı ve sonra yüzüğüm parmağımdan düştü… Sanki bir sinema filmi gibiydi" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Bobby Brown Jake Bongiovi

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