Gizlice evlendiler!

Boğaz'da anlamlı etkinlik...

Başarım Sensin Derneği, eğitime destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Tarihçi Serda Büyükkoyuncu'nun anlatımları eşliğinde gerçekleştirilen Boğaz Turu’nda derneğin önde gelen isimleri ve cemiyet hayatının tanınmış simaları yer aldı.