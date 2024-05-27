'Stranger Things' dizisinde canlandırdığı 'Eleven' karakteriyle yıldızı parlayan Milli Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin, gizli bir törenle evlendikleri ortaya çıktı
Giriş: 27 Mayıs 2024 Pazartesi
MILLI BOBBY BROWN, JAKE BONGIOVI
MILLI BOBBY BROWN, JAKE BONGIOVI
MILLI BOBBY BROWN, JAKE BONGIOVI
MILLI BOBBY BROWN, JAKE BONGIOVI
MILLI BOBBY BROWN
MILLI BOBBY BROWN
MILLI BOBBY BROWN
MILLI BOBBY BROWN
Gizlice evlendiler!
'Stranger Things' dizisinde canlandırdığı 'Eleven' karakteriyle yıldızı parlayan Milli Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin, gizli bir törenle evlendikleri ortaya çıktı
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