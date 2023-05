Robert De Niro 7'nci kez baba oldu!

Oscar'lı ünlü aktör Robert De Niro, 'About My Father' adlı yeni filminin tanıtımı için röportaj verdi. Samimi açıklamalarda bulunan De Niro, ayrıca özel hayatıyla ilgili bir itirafta da bulundu. 79 yaşındaki Robert De Niro, sohbet esnasında muhabirin altı çocuğu olduğunu söylemesi üzerine, "Aslında yedi" yanıtını verdi. "Bir bebeğim var" diyen De Niro, çocuğu ve çocuğunun annesi hakkında ise daha fazla bilgi vermedi. Ancak 'PageSix', bebeğin annesinin, De Niro'nun 2015'te 'The Intern' adlı filmde tanıştığı Tiffany Chen olduğunu belirtti. Bugüne dek özel hayatı hakkında toplum içinde konuşmaktan kaçınan ünlü aktör, hayatındaki kadınlarla ve onlardan olan çocukları hakkında da ayrıntı vermeyi tercih etmiyor.