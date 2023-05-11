Jet Set

Robert De Niro 7'nci kez baba oldu!

Ünlü aktör Robert De Niro, katıldığı bir programda muhabirin altı çocuğu olduğunu söylemesi üzerine, "Aslında yedi..." cevabını vererek 7'nci kez baba olduğunu itiraf etti.

Giriş: 11 Mayıs 2023 Perşembe
Robert De Niro 7'nci kez baba oldu!

Oscar'lı ünlü aktör Robert De Niro, 'About My Father' adlı yeni filminin tanıtımı için röportaj verdi. Samimi açıklamalarda bulunan De Niro, ayrıca özel hayatıyla ilgili bir itirafta da bulundu. 79 yaşındaki Robert De Niro, sohbet esnasında muhabirin altı çocuğu olduğunu söylemesi üzerine, "Aslında yedi" yanıtını verdi. "Bir bebeğim var" diyen De Niro, çocuğu ve çocuğunun annesi hakkında ise daha fazla bilgi vermedi. Ancak 'PageSix', bebeğin annesinin, De Niro'nun 2015'te 'The Intern' adlı filmde tanıştığı Tiffany Chen olduğunu belirtti. Bugüne dek özel hayatı hakkında toplum içinde konuşmaktan kaçınan ünlü aktör, hayatındaki kadınlarla ve onlardan olan çocukları hakkında da ayrıntı vermeyi tercih etmiyor.


Robert De Niro baba

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