Ünlü aktör Robert De Niro, katıldığı bir programda muhabirin altı çocuğu olduğunu söylemesi üzerine, "Aslında yedi..." cevabını vererek 7'nci kez baba olduğunu itiraf etti.
Giriş: 11 Mayıs 2023 Perşembe
ROBERT DE NİRO
ROBERT DE NİRO
ROBERT DE NİRO
ROBERT DE NİRO
ROBERT DE NİRO
ROBERT DE NİRO
Robert De Niro 7'nci kez baba oldu!
Ünlü aktör Robert De Niro, katıldığı bir programda muhabirin altı çocuğu olduğunu söylemesi üzerine, "Aslında yedi..." cevabını vererek 7'nci kez baba olduğunu itiraf etti.
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