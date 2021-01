ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez Kongre binası önünde sahne aldı. Biden ve Harris'in yemin töreninde sahne alan Jennifer Lopez ile Lady Gaga programda şarkılar söyledi. Lopez, This Land is Your Land şarkısını seslendirirken Gaga, Amerikan milli marşını okudu. Lopez konserden sonra, Ulusal Muhafız askerleriyle yaptığı özçekimi sosyal medya hesabından paylaştı.