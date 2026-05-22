Magazin Hattı

DG Art Project’te yeni bir sergi

Küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk'ün üstlendiği “IN/FJ/AA” adlı kişisel sergisi ile 21 Mayıs – 20 Haziran 2026 tarihleri arasında DG Art Project’te sanatseverlerle buluştu

Giriş: 22 Mayıs 2026 Cuma 11:44 Güncelleme: 22 Mayıs 2026 Cuma 11:44
DG Art Project’te yeni bir sergi

Sanatçının renk, yüzey ve psikolojik gerilimler üzerinden geliştirdiği yeni üretimlerini bir araya getirdiği sergi; benliğin parçalı yapısına, içsel karşıtlıklara ve çağdaş insanın anlam arayışına odaklanıyor. Adını Jungcu düşüncedeki “Anima/Animus” kavramı ile içe dönük, sezgisel, duygusal ve yargısal bir yönelimi ifade eden “INFJ” kişilik tipinden alan sergi, kimliği sabit bir yapı olarak değil; çatışan, dönüşen ve sürekli yeniden kurulan bir alan olarak ele alıyor. QUASIMOTHO’nun soyut resim dili, görünür olanın ötesine geçerek izleyiciyi sezgisel ve içsel bir deneyime davet ediyor. Bu sergide INFJ, yalnızca bir kişilik kategorisi olarak ele alınmıyor; Anima/Animus kavramı da popüler psikolojinin yüzeysel sınırlarının ötesine taşınıyor. Sergide eserler “Ben neyim?” sorusundan çok, “İçimde hangi kuvvetler birlikte yaşıyor, hangileri çatışıyor, hangileri birbirini sessizce dönüştürüyor?” sorusunda karşılık buluyor. Bu sergide INFJ, bir kişilik tanımının ötesine geçerek içe dönüşün, sezgisel yoğunluğun ve anlam arayışının görsel karşılığına dönüşüyor. Anima ve Animus kavramları ise insanın tek bir kimlikten ibaret olmadığını; içinde farklı sesler, karşıtlıklar ve dönüşen duygular taşıdığını hatırlatıyor. “IN/FJ/AA”, tam da bu içsel gerilim ve dönüşüm alanına odaklanıyor.

Ferit TUĞLUK

DG Art Project

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Bayram tatilcileri...

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatili değerlendiren iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler çoktan yola çıktı
Tatil Tatil rotaları belli oldu

Kurban Bayramı öncesi yola çıkan ünlü isimlerin tatil rotaları belli oldu
Magazin Hattı DG Art Project’te yeni bir sergi

Küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk'ün üstlendiği “IN/FJ/AA” adlı kişisel sergisi ile 21 Mayıs – 20 Haziran 2026 tarihleri arasında DG Art Project’te sanatseverlerle buluştu
Güncel Koç'tan Efes'te toplantı...

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, İzmir Selçuk'taki geleneksel buluşmaya helikopterle gitti
Güncel Sabancı kardeşler alışverişte

Suzan Sabancı, kardeşi Çiğdem Sabancı ile tasarımcı Melda Aksu'nun mağazasında alışveriş yaptı
Güncel Galler Prensi William İstanbul'da

Galler Prensi William, İstanbul’da oynanan Freiburg ile Aston Villa final mücadelesini izledi
Güncel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bayram coşkusu

İş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, Nilüfer Bulut ve Zehra Neşe Kavak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katıldı
Magazin Hattı “Play Again” sergisi sanatseverlerle...

Dr. Rahşan Düren’in “Play Again” sergisi, Tarhan Han’da sanatseverlerle buluştu
Caddeler Bebek'te romantik saatler...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ile kız arkadaşı Nazlı Kayaaslan, Bebek'te romantik anlar yaşadı
Magazin Hattı “Kültür, Sanat ve Kesişimde Etkiyi Anlamlandırmak”

Gate 27 ve Onarım Atölyesi, kültür-sanatın toplumsal dönüşüm, ekoloji ve yaratıcı iş birlikleriyle kurduğu ilişkiyi “Kültür, Sanat ve Kesişimde Etkiyi Anlamlandırmak” buluşmasında ele aldı.
Güncel Üstünel Ailesi'nde çifte kutlama

Zeynep Üstünel, eşi Haldun Üstünel'in doğum gününü dostlarını da evlerine çağırarak kutladı.

Güncel Kadınları güzelleştiriyor...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Edvina Sponza, Etiler'de açtığı güzellik merkezinde hemcinslerini güzelleştirmeye başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.