“Hırsların değil, hedeflerin insanıyım”

İstanbul Okan Üniversitesi'nin Türkiye'de ilk kez başlattığı Girişimcilik Dersi'ne Onkim Kök Hücre Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan konuk oldu. Çetindoğan derste girişimcilik için gereken özellikleri bilgi, cesaret, iyi gözlem yapma, global düşünme olarak sıraladı. “Hırsların değil de, hedeflerin insanı olduğumu söyleyebilirim” diyen Çetindoğan kadın ve çocuklarla ilgili sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeyi çok önemsediğini belirtirken, ilk sosyal sorumluluk projesini henüz 11 yaşındayken kuzeni ile birlikte hayata geçirdiğini anlattı. Demet Sabancı Çetindoğan, öğrencileri “Gençlere çok güveniyorum. Her biriniz dünya vatandaşısınız” sözleri ile motive etti. Onlara sorumluluk almaları gerektiğini hatırlattı ve “Sorumluluk aldığınızda işe daha çok sahip çıkarsınız” dedi.

“Aile soyadımız çok şükür karşı tarafa güven veriyor”

Çetindoğan dersin sonunda öğrencilerin sorularını da yanıtladı. “Sabancı soyadını taşımasaydınız bu noktada olur muydunuz?” sorusuna Çetindoğan’ın cevabı “Aile soyadımız Allah’a çok şükür karşı tarafa güven veriyor. Yolumu açması, yolumu kısaltması ve bana zaman kazandırması açısından tabii ki soyadımın faydası var. Ancak devamı, sizin işi ele alış ve işi yapış şeklinize kalıyor. İşe hep, bu soyadın verdiği sorumlulukla ve bilinçle devam ettim” oldu.