“Hırsların değil, hedeflerin insanıyım”

Rihanna müzik tarihine geçti

Son albümünü 10 yıl önce çıkarmasına rağmen 200 milyonun üzerinde 'dijital single' satış rakamını yakalayan şarkıcı Rihanna, tüm zamanların en çok satan kadın şarkıcısı olarak RIAA satış sertifikasını aldı.