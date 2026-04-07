Sabancı, Pompeii'nin izlerini sürdü

aptığı kültürel geziler ve tarih merakıyla bilinen Pınar Sabancı, uzun süredir hayalini kurduğu antik Roma şehri Pompeii’den özel kareler paylaştı. MS 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla küller altında kalan şehirde zaman yolculuğuna çıkan Sabancı, dar taş sokaklarda ve antik mozaiklerin arasında dolaşırken hissettiklerini takipçileriyle paylaştı. Pompeii’deki atmosferi "bir şehrin son anlarına tanıklık etmek" olarak betimleyen Sabancı, facianın izlerini yerinde incelemenin çok etkileyici olduğunu vurguladı. Takipçilerine bu trajediye dair tarihi derinlik kazanmaları için Genç Plinius’un tarihçi Tacitus’a yazdığı mektupları araştırmalarını öneren ünlü isim, asıl sürprizi ise sona sakladı. Pompeii’nin devasa yapısına rağmen, lavların altında daha farklı bir koruma süreci geçiren komşu şehir Herculaneum’un kendisini çok daha fazla etkilediğini belirten Pınar Sabancı, bu özel deneyime dair detayları ayrıca paylaşacağının müjdesini verdi.