Tümen ve Koç'tan niş parfüm markası...

Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yeni bir markayı hayata geçirdi. Nevbahar Koç, Raif Ali Dinçkök'ün eski eşi Esra Tümen ile beraber niş bir parfüm markası House Of Nulla'yı kurdu. 3 farklı parfüm seçeneği bulunan niş parfümlerin isimleri ise şöyle: "Spice", "Amber", "Black"... Siyah gül olan parfümlerden Spice'ın içeriğinde mandalina, bergamot, greyfurt, muskat, tarçın, safran, karanfil, karabiber, kurutulmuş meyveler, misk, paçuli yer alıyor. Parfüm tutkunları için çok özel notaların bulunduğu marka, niş parfüm sektöründe epey iddialı. Daha önce ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ile alkollu içecek sektörüne adım atan Nevbahar Koç, bu kez parfüm tutkusunu Esra Tümen'in zevkiyle hayata geçirmiş oldu.

Aybala YILDIZ