Güncel

Final Atamızın huzurunda...

Türkiye’nin 81 ilini adım adım gezen Rotahane, dev projesinin finalini Anıtkabir’de yapıyor.

Giriş: 06 Nisan 2026 Pazartesi 10:11 Güncelleme: 06 Nisan 2026 Pazartesi 10:11
Türkiye’nin saklı kalmış güzelliklerini, kültürünü ve hikayelerini 81 ilde adım adım takip eden Rotahane, uzun süredir beklenen büyük finalini duyurdu. "Türkiye’nin kalbinde düğümleniyoruz" sloganıyla yola çıkan ekip, bu anlamlı yolculuğu 4 Mayıs tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbi Ankara’da noktalıyor. Rotahane ekibi, projenin ilk günlerinde takipçilerine verdikleri "finali Ankara’da yapma" sözünü tutmanın gururunu yaşıyor. 81 ilin her birinde farklı bir duygu ve iz bırakan ekip, tüm bu hikayeyi anlamlandıran son durak olarak Anıtkabir’i seçti. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un yaptığı açıklamada, projenin fiziksel olarak Ankara’da noktalanacağı ancak bu yolculuğun bıraktığı izlerin kalıcı olacağı vurgulandı: "81 ilin hikayesini adım adım yazdık. Her şehirde başka bir iz, başka bir duyguyla karşılaştık. Şimdi geriye tek bir durak kaldı: Ankara. Bu yolculuk burada bitmiyor... Tüm hikayemizin anlam kazandığı yerde şimdilik noktalanıyor." Rotahane, bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen tüm takipçilerini ve "Rotahane Dostlarını" 4 Mayıs’ta Ankara’da buluşmaya davet etti. Büyük bir heyecan ve gurur içinde olduklarını belirten ekip, finali Anıtkabir’de gerçekleştirilecek saygı duruşu ile gerçekleştirecek.

ROTAHANE

