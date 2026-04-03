Şener’in yatı yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tersanede bakımda olan ve eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'e ait olduğu belirtilen motoryat, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İçmeler mevkisinde bir tersanede bakımda olan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki motoryatta, saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiyenin yanı sıra kıyı emniyeti ekipleri de sevk edildi. Tersane çalışanları ve itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonrası alevler diğer teknelere sıçramadan söndürüldü. Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'e ait olduğu belirtilen motoryatta büyük çapta hasar oluştu. Öte yandan Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın ve Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz ay Ozan ve Bahar Şer çiftinin Bodrum Yalıkavak'ta demirli “Cher” isimli milyonluk yatlarıda yangın sonrası kullanılamaz hale gelerek batmıştı.