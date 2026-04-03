Şener’in yatı yandı

Bodrum'daki bir tersanede bakımda olan ve eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'e ait olduğu belirtilen motoryat, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Giriş: 03 Nisan 2026 Cuma 16:37 Güncelleme: 03 Nisan 2026 Cuma 16:37
Şener’in yatı yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tersanede bakımda olan ve eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'e ait olduğu belirtilen motoryat, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İçmeler mevkisinde bir tersanede bakımda olan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki motoryatta, saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiyenin yanı sıra kıyı emniyeti ekipleri de sevk edildi. Tersane çalışanları ve itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonrası alevler diğer teknelere sıçramadan söndürüldü. Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'e ait olduğu belirtilen motoryatta büyük çapta hasar oluştu. Öte yandan Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın ve Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz ay Ozan ve Bahar Şer çiftinin Bodrum Yalıkavak'ta demirli “Cher” isimli milyonluk yatlarıda yangın sonrası kullanılamaz hale gelerek batmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Londra’da ilham veren buluşma...

Misela markasının kurucusu Serra Türker Bayır, Londra’nın en dinamik kadın topluluklarından biriyle bir araya gelerek üretkenlik ve vizyon odaklı özel bir davete imza attı.
Güncel Central Park'ta eğlence...

Ailesiyle birlikte Londra'da tatil yapan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Central Park'taki eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel İkinci hayatında kendine yeni bir hediye...

Aralık 2024'te tatile gittiği Kosta Rika'da geçirdiği kazada ölümden dönen Elif Dürüst, kendi deyimiyle ikinci hayatında kendine yeni bir hediye verdi.
Güncel Şener’in yatı yandı

Bodrum'daki bir tersanede bakımda olan ve eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'e ait olduğu belirtilen motoryat, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Güncel Sanatseverleri buluşturan etkinlik

Sanatı geniş kitlelerle buluşturma ve kentsel dokuyla bütünleştirme vizyonunun bir parçası olan Artweeks Istanbul-Project, sanatseverleri bir araya getirdi.
Güncel “İKONALAR” sergisi...

Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinden Bubi, küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “İKONALAR” sergisiyle sanat tutkunlarına kapılarını açtı.
Güncel Boyner'den yeni nesil iş modeli...

Boyner Grup, geleneksel mağazacılık anlayışını yıkan, kürasyon ve hikaye anlatıcılığına dayalı yeni nesil konsepti ile İstinyePark’ta kapılarını açtı.
Güncel Mağazaya 'Bettina' dokunuşu...

İş insanı Caroline Koç'un kurucusu olduğu Haremlique Istanbul için iş birliği yaptığı Bettina Machler, Paskalya Tavşanı ve Vadideki Zambak koleksiyonları için mağazayı dekore etti.

Güncel “Kutlamaların acısını çıkardık”

İş dünyasının başarılı ismi Pelin Akın Özalp, Mart ayında ailesi ve dostlarıyla gerçekleştirdiği üst üste kutlamaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncel Yeni koleksiyona aile desteği...

Ayşe Boyner'in zahmetsiz şıklık ilkesinden vazgeçmeyen giyim markasının yeni koleksiyonuna aile desteği geldi.
Magazin Hattı Nişantaşı'nda alışveriş turu

Süreyya Yalçın önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıktı.
Güncel Eczacıbaşı'ndan 'Artvin' karesi...

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Artvin gezisinde çektiği fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

