Boyner'den yeni nesil iş modeli...

Türkiye perakende sektörünün öncülerinden Boyner Grup, moda, kültür ve yaşam tarzını bir araya getiren yeni nesil deneyim alanı COMMUNITÉ ile İstinyePark’ta 1800 m2 alanıyla kapılarını açtı. COMMUNITÉ, alışverişin ötesine geçen, keşif ve etkileşime dayalı bir deneyim alanı olarak kurgulandı. Geleneksel çok markalı mağazacılık anlayışı yerine hikâye, kürasyon ve beklenmedik karşılaşmalar üzerine kurulu bir yapı sunulurken, farklı kategorilerden ürünler bir araya getirilerek ziyaretçiye yeni bir keşif deneyimi sunuluyor. Boyner Grup CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, COMMUNITÉ’nin geleneksel modelleri sarsan ve pay almak yerine yeni pazar yaratmayı hedefleyen bir oluşum olduğunu belirterek, modelin özgür ve yenilikçi kürasyon anlayışıyla şekillendiğini ifade etti. 400’ün üzerinde yeni markanın Türkiye’ye kazandırılacağını ve bu markaların büyük bölümünün ilk kez bir arada sunulacağını kaydetti. Markanın ikinci lokasyonu Galataport İstanbul’da, üçüncü lokasyonu ise 2027 yılının ilk çeyreğinde Bağdat Caddesi’nde hayata geçirilecek.