Eczacıbaşı'ndan 'Artvin' karesi...

İş dünyasında sanatsever ve fotoğrafçılığa olan tutkusuyla tanınan ismi Bülent Eczacıbaşı, Karadeniz’in eşsiz doğasını objektifine sığdırdı. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Artvin gezisi sırasında çektiği özel bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sanatın her dalına verdiği destekle tanınan ve kendisi de usta bir fotoğrafçı olan Bülent Eczacıbaşı, rotasını Türkiye’nin en yeşil illerinden biri olan Artvin’e çevirdi. Bölgenin büyüleyici coğrafyasını keşfe çıkan Eczacıbaşı, gezisi sırasında yakaladığı bir anı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Bülent Eczacıbaşı’nın "Artvin" etiketiyle paylaştığı fotoğraf, kısa sürede iş dünyasından ve sanat camiasından çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Eczacıbaşı’nın kompozisyon yeteneğine ve Karadeniz’in dokusunu yansıtma biçimine övgüler yağdırdı. Bülent Eczacıbaşı, geçtiğimiz yıllarda yayımladığı fotoğraf kitapları ve sergileriyle iş hayatındaki başarısını sanat alanına da taşıyabileceğini kanıtlamıştı. Artvin’den gelen bu son kare, iş insanının "gezi fotoğrafçılığı" konusundaki maharetini bir kez daha gözler önüne serdi.