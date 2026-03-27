Baba-oğul Türkiye-Romanya maçını izledi

Dün akşam oynanan Türkiye - Romanya karşılaşması, sadece sahadaki mücadeleyle değil, tribündeki tanıdık simalarla da dikkat çekti. Fenerbahçe’nin eski başkanı iş insanı Ali Koç, oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemek için tribündeki yerini aldı. Uzun süredir spor kamuoyunun gündeminde olan Ali Koç, yoğun temposuna ara vererek oğluyla birlikte Milli Takım heyecanına ortak oldu. Maç boyunca samimi tavırlarıyla dikkat çeken baba-oğul, millilerin ataklarında büyük heyecan yaşadı. Fenerbahçe'ye 2021 yılında katılan ve kısa sürede taraftarın sevgisini kazanan Serdar Dursun ve eşiyle bir araya gelen Ali Koç, Dursun Ailesi'yle de poz verdi. Maç öncesinde ve devre arasında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ali Koç, futbolseverlerin fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Kerim Rahmi Koç'un karşılaşmayı Mert Hakan Yandaş formasıyla takip etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra diğer kulüp taraftarlarının da eski başkana ilgi gösterdiği görüldü. A Milli Futbol Takımı, Romanya karşısında elde ettiği 1-0’lık galibiyetle play-off finaline yükseldi.