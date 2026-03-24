"Cambridge’de geçirdiğim birkaç gün"

Giriş: 24 Mart 2026 Salı 09:27 Güncelleme: 24 Mart 2026 Salı 09:27
Sabancı ailesinin genç kuşak temsilcilerinden Melisa Sabancı Tapan, İngiltere’nin akademik kalbi Cambridge’e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, modern dünyanın sorunları ile tarihin mirasını harmanlayan etkileyici bir yazı paylaştı. CSER (Varoluşsal Risk Araştırma Merkezi) kapsamında gerçekleştirdiği temaslarda, yapay zekâdan iklim krizine kadar insanlığın geleceğini belirleyecek kritik meseleleri odağına aldı. Tapan, Cambridge kütüphanelerinde gerçekleştirdiği incelemelerde, Einstein’ın saç telinden 1574 tarihli İstanbul suluboya albümüne kadar uzanan nadide eserlerle karşılaştığını belirtti. Ziyaretinin en dikkat çekici durağı olan CSER (Centre for the Study of Existential Risk) bünyesinde farklı disiplinlerle bir araya gelen Melisa Sabancı Tapan; nükleer riskler, pandemiler ve yapay zekâ gibi küresel tehditlerin tartışıldığı bir ortamda "sorumlu varoluş" kavramını ön plana çıkardı. Tapan, bilginin artmasının beraberinde getirdiği kesinlikten ziyade, bireyin ve toplumun üzerindeki sorumluluğun arttığını vurguladı. Geleceğin ihtimalleri ile geçmişin izleri arasında bir denge arayan Tapan, günümüz dünyasındaki karmaşaya karşı "sade bir anlama çabasının" önemine dikkat çekerek paylaşımını sonlandırdı. Melisa Sabancı Tapan’ın bu paylaşımları, cemiyet hayatında sadece sosyal sorumluluk projeleriyle değil, küresel akademik meselelerle olan yakın ilgisiyle de dikkat çektiğini bir kez daha kanıtladı.

