Önce spor sonra poz...

Spor yaparak formunu koruyan iş insanı İzzet Özilhan'ın eski eşi Yasemin Ergene, sporun ardından poz vererek karın kaslarını gösterdi.

Giriş: 13 Kasım 2025 Perşembe
İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliği 3 Eylül'de sona eren Yasemin Ergene, boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına yoğunlaştı. Hesabını aktif kullanmaya devam eden Yasemin Hanım, paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Farklı tarzının yanısıra gündelik yaşımından kesitlerde yayınlayan Yasemin Ergene ağırlık çalışarak spor yaptığı anları yayınladı. Zorlandığı anları takipçileriyle paylaşan Yasemin Hanım, fit görüntüsünün nedeninin spor olduğunu gösterdi. Spordan sonra bir öz çekim yapan Ergene, karın kaslarıyla dikkat çekti.

