İstanbul Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törende, festival sponsoru Borusan Holding adına Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar’a teşekkür plaketi sunuldu. Ardından İstanbul Müzik Festivali’ne desteklerinden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Batuhan Mumcu’ya teşekkür plaketi takdim edildi. Festivalin bu yılki Onur Ödülü opera sanatçısı ve eğitmen Prof. Mesut İktu’ya İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı tarafından verildi. Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler’in üstlendiği törende 2024 Aydın Gün Teşvik Ödülü ise 18 yaşındaki keman sanatçısı Bade Daştan’a takdim edildi. Genç müzisyene ödülünü İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak sundu. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı festivalin açış konuşmasında, “İstanbul’un özgün mekânlarında farklı dönemlerden bestecilerin eserlerinin yankılanacağı buluşmalar, klasik müziği farklı sanat disiplinleriyle bir araya getiren festivale özel konserler, belki ilk kez dinleyeceğimiz genç solistler, düzenleyeceğimiz ücretsiz hafta sonu etkinlikleriyle geniş bir kitlenin İstanbul Müzik Festivali’nin bir parçası olması için çalışıyoruz. Eser siparişlerimizle sanat üretimine katkıda bulunuyor, genç sanatçılara ve sanatseverlere desteğimizi sürdürüyor, Aydın Gün Teşvik Ödülü, Yarının Kadın Yıldızları, Eczacıbaşı Genç Bilet gibi projelerimize, İKSV Alt Kat’ın yürüttüğü çocuk atölyelerimize ve konservatuvar öğrencilerine kapılarımızı ücretsiz olarak açmaya devam ediyoruz. Tüm bunları, festival sponsorumuz Borusan Holding ve çalışmalarımızın önemine olan inancımızı paylaşan kurum, kuruluş ve kişilerin desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurumlarına ve sanatı desteklemek için kaynak ayıran tüm özel kuruluşlara festivalimize katkıları için teşekkürlerimizi sunuyorum. Destekleri için Lale Kart üyelerimize, ilgileri için tüm izleyicilerimize, yaratıcılıkları ve yetenekleriyle dünyayı daha güzel bir yer haline getiren bestecilere ve müzisyenlere de gönülden teşekkür ediyorum,” dedi. Açılış davetine Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Can ve Can Yayın Holding Başkan Vekili Mehmet Şakir Can katılımlarıyla destek verdiler.

Ferit TUĞLUK