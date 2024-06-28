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Can Kıraç'a hüzünlü veda...

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde önemli rol üstlenen iş insanı Can Kıraç'ın cenaze töreni Bebek Camisi'nde yapıldı. Törene birçok önemli isim katıldı.

Giriş: 28 Haziran 2024 Cuma
Can Kıraç'a hüzünlü veda...

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde önemli rol üstlenen ve 97 yaşında vefat eden iş insanı Can Kıraç'ın cenaze töreni düzenlendi. Beşiktaş'taki Bebek Camisi'nde cuma namazının ardından Can Kıraç'ın cenaze töreni yapıldı. Kardeşi İnan Kıraç, burada taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Başbakan Yardımcılarımızdan Hüsamettin Özkan ve Güler Sabancı ile çok sayıda kişi katıldı. Tabutu Galatasaray bayrağına sarılan Can Kıraç'ın cenazesi, törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'na götürüldü.

Ferit TUĞLUK

Can Kıraç

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Koç Holding'in kuruluş ve büyümesinde önemli rol oynayan iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında vefat etti.

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