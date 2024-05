Türk dizilerini New York'a taşıyor!

Her yıl New York’ta düzenlediği prestijli galalarla ses getiren Amerikan Türk Cemiyeti (ATS), bu seneki etkinliğinde Türk televizyon ve sinema sektörünün başarılarını onurlandıracak. 28 Ekim’de New York’un en ikonik buluşma noktalarından Cipriani’de gerçekleşecek gala gecesinde sınırları aşan yapımlar ve yapımcılar ödüllendirilecek. Amerikalı ve Türk sanatçıları, iki ülkede yerleşik stüdyoları ve önemli yapım şirketlerini bir araya getirecek etkinliğe Türk sanatçılarla birlikte dünyaca ünlü Holllywood yıldızları da katılacak. 2021 yılında Suzan Sabancı’nın eş başkan olmasıyla birlikte büyük bir dönüşüm geçirerek ikili ilişkileringeliştirilmesinde önemli bir rol üstlenen Amerikan Türk Cemiyeti, her yıl olduğu gibi bu sene de alanının en iyilerinden oluşan bir ekiple galaya hazırlanıyor. Etkinliğin organizasyonunu, Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in düğününü de organize eden Colin Cowie gerçekleştirecek. Cowie, geceye özel hazırlayacağı bir kırmızı halı konseptiyle galaya gerçek bir ödül töreni havası katacak. New York’un en şık ve prestijli davetlerine ev sahipliği yapan Cipriani’de gerçekleşecek gala için ise Cipriani ailesinin üçüncü nesli ve Suzan Sabancı’nın yakın dostu Maggio Cipriani özel bir hazırlık içerisinde. Netflix’in en gözde dizilerinden Emily in Paris’in yapımcısı Stephen Brown da geceye katılacak olan Amerikan yapımcıların arasında başı çekiyor. Amerikan Türk Cemiyeti Eş Başkanı Sabancı, galaya ilişkin yaptığı açıklamada: "Türkiye dünyada en çok dizi ihraç eden üçüncü ülke konumunda. Yapımlarımız dünya çapında büyük bir ilgi görüyor. Yalnızca Orta Doğu’da değil, Avrupa ve Latin Amerika’da da çok geniş bir izleyici kitlesi var. Bu galayla birlikte hem bu olağanüstü başarıyı kutlamayı ve onurlandırmayı hem de ABD pazarına girmek isteyen yapımcılarımızı desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.