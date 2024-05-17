Her yıl New York'ta düzenlediği prestijli galalarla ses getiren Amerikan Türk Cemiyeti (ATS), bu seneki etkinliğinde Türk televizyon ve sinema sektörünün başarılarını onurlandıracak.
Giriş: 17 Mayıs 2024 Cuma
GEÇTİĞİMİZ YIL COLIN COWIE VE TÜRK CEMİYETİ EŞ BAŞKANI SUZAN SABANCI, DAVETLİLERİ BİRLİKTE AĞIRLAMIŞTI.
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
Tür dizilerini Nwe York'a taşıyor!
Her yıl New York'ta düzenlediği prestijli galalarla ses getiren Amerikan Türk Cemiyeti (ATS), bu seneki etkinliğinde Türk televizyon ve sinema sektörünün başarılarını onurlandıracak.
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