Tür dizilerini Nwe York'a taşıyor!

Her yıl New York'ta düzenlediği prestijli galalarla ses getiren Amerikan Türk Cemiyeti (ATS), bu seneki etkinliğinde Türk televizyon ve sinema sektörünün başarılarını onurlandıracak.

Giriş: 17 Mayıs 2024 Cuma

GEÇTİĞİMİZ YIL COLIN COWIE VE TÜRK CEMİYETİ EŞ BAŞKANI SUZAN SABANCI, DAVETLİLERİ BİRLİKTE AĞIRLAMIŞTI.

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

Tür dizilerini Nwe York'a taşıyor!

Her yıl New York'ta düzenlediği prestijli galalarla ses getiren Amerikan Türk Cemiyeti (ATS), bu seneki etkinliğinde Türk televizyon ve sinema sektörünün başarılarını onurlandıracak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Kusursuz kombinler...

Ronit Gülcan
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Tür dizilerini Nwe York'a taşıyor!

Her yıl New York’ta düzenlediği prestijli galalarla ses getiren Amerikan Türk Cemiyeti (ATS), bu seneki etkinliğinde Türk televizyon ve sinema sektörünün başarılarını onurlandıracak.
Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı'ndan ödül...

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından, her yıl düzenlenen “Çocuk Romanı Ödülünü” Profesör 104 'Nükleer Çağ' adlı romanıyla Tunç Kurt kazandı.
"İyi ki doğdun Alp'im"

Begüm Şen, henüz 17 yaşındayken aramızdan ayrılan oğlu Alp Şen'i doğum gününde anarak yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.
Sabancılar'ın aile pozu...

Genç iş insanı Hacı Sabancı eşi Nazlı Sabancı ve kızları Arzu Alara ile birlikte aile pozu verdi.
Alaton'un sanat turu...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Feminist sergisini ziyaret etti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.