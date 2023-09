New York'ta "Dünyaya Yön Veren Kadınlar" etkinliği...

İş ve cemiyet hayatının güçlü iş insanları New York'ta düzenlenen Türkiye İş Kadınları Derneği'nin "Dünyaya Yön Veren Kadınlar" etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldi. Alanında uzman girişimci kadınlardan; Demet Sabancı Çetindoğan, Nilüfer Bulut ve Zehra Neşe Kavak'ta New York'taydı. ABD'nin New York kentinde konuşma yapan Emine Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği'nin (TİKAD) "Dünyaya Yön Veren Kadınlar" etkinliğinde bulundu. "Bizim medeniyetimizde, kadınlar ve erkekler beraberce, tarihin öznesi konumunda yer almışlardır. Fakat ne yazık ki üstlendikleri görevler, tarih yazımında ön plana çıkarılmadığından, yeterince bilinmez" açıklamasında bulundu. Kadınları haklarından mahrum bırakmanın, toplumsal gelişiminin önüne, "aşılmaz bariyerler örmek ile eşdeğer" olacağını söyleyen Emine Erdoğan, "Kadınlar, daima, medeniyetin ve kalkınmanın ana aktörleridir." dedi.