New York'ta "Dünyaya Yön Veren Kadınlar" etkinliği...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, cemiyet hayatının tanınmış iş insanlarıyla Türkiye İş Kadınları Derneği'nin "Dünyaya Yön Veren Kadınlar" etkinliğinde bir araya geldi.
Giriş: 22 Eylül 2023 Cuma
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN GÜÇLÜ İŞ İNSANLARI DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, NİLÜFER BULUT VE ZEHRA NEŞE KAVAK İLE NEW YORK'TA BİR ARAYA GELDİ.
EMİNE ERDOĞAN, ETKİNLİKTE KONUŞMA YAPTI
GENEL
GENEL
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
New York'ta "Dünyaya Yön Veren Kadınlar" etkinliği...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, cemiyet hayatının tanınmış iş insanlarıyla Türkiye İş Kadınları Derneği'nin "Dünyaya Yön Veren Kadınlar" etkinliğinde bir araya geldi.
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